„MOTOORNE RAHUTUS“ | Suurbritannia Grand Prix 2023: Verstappeni kõige napim tänavune võit, seekord uue ohustaja McLareni ees

Suurbritannia GP Silverstone’is on kujunenud hooaja üheks kõrgpunktiks eelkõige tänu rohkele publikule, kes omamaistele sõitjatele valjult kaasa elab. Seekord oli stardis kolm briti pilooti ja ehkki Max Verstappen võttis järjekordse võidu, ei pidanud 160 000 rajaäärset kaasaelajat pettuma. Autasustamisele jõudis koguni kaks britti ning Lando Norrisel õnnestus võistlust stardist isegi neli ringi juhtida. McLareni tiimi vägev etteaste aga paneb küsima, kas nemadki on nüüd „suurte poiste“ seas tagasi? Või oli see lihtsalt hetkeolude ja konkurentide nõrkuse kombinatsioon?