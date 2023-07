VIDEO | Tihedas finišiheitluses paremuse maksma pannud belglane sai juba neljanda etapivõidu: olen lihtsalt meeletult uhke

Kui eelmisel kolmel etapil, mis Philipsen võitis, tegi talle head tempot tiimikaaslane Mathieu van der Poel, siis seekord tuli tal hakkama saada ilma hollandlase abita, sest too oli eelmisel etapil tehtud pingutustest kurnatud. „Tuur on siiani läinud imeliselt – mulle pole see isegi veel kohale jõudnud. Olen lihtsalt meeletult uhke. Juba ühe etapivõidu saamine on väga raske, aga nüüd olen teeninud neid neli,“ vahendas Philipseni etapijärgseid sõnu Eurosport.