Kui oled tore, saad Rally Estonial ööbida kasvõi tasuta – ent võid 5900 euro eest üürida endale üheks ööks ka luksusvilla

„Rally Estonia on ikkagi nii kõikehõlmav üritus ja ega sellele Lõuna-Eestis konkurenti ei ole, mis kataks siin nii mitmeid maakondi ja tooks siia kohale nii palju fänne ja entusiaste. Kindlasti on tegu ühe suursündmusega,“ nendib sihtasutuse Tartumaa turism juhatuse liige ja Lõuna-Eesti turismiklastri juht Kaia Lehtsaar. „Trajektoorid on igale pooles Lõuna-Eestisse laiali puistatud, nii et kindlasti jagub rallituriste igale poole. Nüüd on ka piirid üle pika aja kõige rohkem lahti – usun, et tuleb hea aasta.“