Lätlane oli Tour de France'il etapivõidule ülilähedal, aga kolm kilomeetrit jäi puudu

Kui Eestil on Tour de France'idelt kirjas Jaan Kirsipuu neli etapivõitu, siis Lätile oli senised ainsad võidud toonud 1980. ja 1990. aastate suur nimi Piotr Ugrumov. Tõsi - tema oli natuke tärniga Läti mees, sest kuigi ta toimetas pärast Nõukogude võimu lõppu suurtuuridel Läti lipu all, siis näiteks 1996. aasta Atlanta olümpial kandis ta Venemaa särki.

Israel–Premier Techi rattur Neilands on ka Eestiga lähedalt seotud, sest sama tiimi spordidirektoriks on Rene Mandri. Tour de France'il Mandrit kaasas ei ole, aga näiteks alles juunis juhendas ta Neilandsit Eesti-Läti-Leedu ühistel grupisõidu meistrivõistlustel.

Lohutusauhinnaks pärjati Neilands päeva kõige agressiivsema ratturi tiitliga. Suurest sõidust unistas ta juba enne starti. „Ma lähen kindlasti üritama. See etapp on mul juba mõnda aega mõtetes mõlkunud, sest siin tahab umbes sada meest jooksikute sekka pääseda. Kes ette pääseb, teab, et see võib tähendada head tulemust. Vaatan, kuidas mu jalad ja keha sõidu ajal reageerib,“ rääkis ta stardis.