Esmakordselt WRC piloote võõrustav Tartumaa metsatee pakub suursuguseid vaateid ja magusaid mustikaid

Kuigi testikatse ajad ei lähe ralli üldarvestusse, oodatavad rallisõbrad seda pikisilmi. Testikatsed on küll lühikesed, kuid üldiselt seal mingit kavaldamist ei ole ja teatud aimduse, milliseks ralli jõujooned kujuneda võivad, sealt saab. Vähetähtis pole ka asjaolu, et testikatse esimest läbimist kantakse WRC ametlikus YouTube’i kanalis tasuta üle, nii et huvi selle vastu on suur – näiteks mulluse Rally Estonia testikatse ülekannet vaatas WRC YouTube’i kanalist 354 000 inimest.