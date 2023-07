Staarist ilma jäänud U20 korvpallikoondis on näidanud südi minekut, kaheksandikfinaalis ootab ees turniiri parim mängija

Tänu mullu B-divisjonis saavutatud kolmandale kohale, said 2003. aastal (ja hiljem) sündinute Eesti U20 koondis A-divisjoni. Kreeta saarel Heraklionis toimuval turniiril loositi nad aga üsna karmi alagruppi. Vastu tuli astuda Serbiale, Montenegrole ja Hispaaniale - kõik on korvpallimaailmas arvestatavad või väga suured tegijad.

Võtmetähtsusega oli eestlastele aga pühapäevane matš Montenegro vastu. Veesaar sai panustada vaid kümne minuti jagu, kuni pidi jalatrauma tõttu platsilt lahkuma. Hilisemad uuringud näitasid, et tõenäoliselt on tema jaoks turniir läbi ja edasi liikus ta kargu abiga.

Eesti koondise senine liider on vaieldamatult olnud Gregor Kuuba, kelle keskmine kasutegur on 17,0, millega ta on turniiri paremuselt kaheksas mängija. Kaheksandikfinaalis kohtub Eesti aga Belgiaga, keda veab Antwerpeni noor täht Thijs De Ridder, kes on senise turniiri resultatiivseim (19,0) mees ja ühtlasi ka vaieldamatult parima kasuteguriga (27,3).