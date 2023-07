Kriisa koduülikooli roolijoodikust ekstreener nõuab enda ametisse ennistamist

Hugginsi advokaadid saatsid 7. juulil Lääne-Virginia ülikoolile kirja, milles alates 2007. aastast meeskonda juhendanud Huggins palub oma ametikohale naasta. Kirjas märgitakse, et Huggins ei taotle kohtuvaidlust ja lihtsalt soovib, et ülikool tunnistaks tema töölepingu selget rikkumist.

Kirjas lisatakse: „Ajakirjanduses ilmunud avalduste põhjal näib, et Lääne-Virginia ülikool on seisukohal, et treener Huggins astus vabatahtlikult tagasi ja lõpetas töölepingu enne 2024. aasta 30. aprilli (mil tema leping tegelikult lõppema pidanuks – toim). Kuigi ajakirjanduses väidetakse, et treener Huggins saatis lahkumise kohta otsesõnumid teile ja/või spordidirektorile, ei ole treener Huggins kunagi teile, spordidirektorile ega kellelegi Lääne-Virginia ülikoolist oma tagasiastumisest teatanud. Vastupidi, me saame aru, et väidetav „tagasiastumine“ põhineb uskumatul kombel treener Hugginsi naise saadetud tekstisõnumil.“

Ülikool on aga jätkuvalt seisukohal, et Huggins astus tõepoolest ise tagasi ja ülikool liikus edasi, palgates uueks peatreeneriks senise abitreeneri Josh Eilerti. Vastuskirjas Hugginsi kaitsjale väidab ülikool, et Hugginsi väited on „tegelikult ebatäpsed“.

Nii leidis ülikooli kinnitusel 17. juuni õhtul aset Hugginsi kohtumine meeskonna personali ja mängijatega, kus ta oli teatanud, et ei tööta enam tiimi peatreenerina. Veel samal õhtul oli ta sellest e-kirja teel ka ülikoolile teada andnud.

„Palun võtke seda kirjavahetust minu ametliku teatena Lääne-Virginia ülikooli korvpallimeeskonna peatreeneri ametist lahkumise kohta,“ olla Huggins kirjutanud.

16. juuni õhtul märkas Pittsburghi politsei, et must maastur blokeerib liiklust. Sel oli rehv katki ning juhiuks avatud. Politseinik palus masina roolis olnud Hugginsil masin tee äärde liigutada, ent see ülesanne valmistas korvpallitreenerile raskusi.

Järgnenud kainustest läks veel halvemini ning Hugginsi verest tuvastati 0,21% alkoholi, mis on enam kui kaks korda Pennsylvania osariigis lubatud normist (0,08%). Augustis ootab Hugginsit ka kohtupink. Muuseas, Huggins jäi joobes juhtimisega vahele ka aastal 2004, kui ta töötas Cincinnati ülikooli korvpallimeeskonna treenerina. Seal õnnestus tal arreteerimisele vaatamata teha veel üks hooaeg, enne kui ülikooli rektor ta lahkuma sundis.