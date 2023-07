VIDEO | Megatalent Wembanyama näitas teises mängus, mida tegelikult suudab

„Soovin, et oleksime selle kohtumise võitnud,“ kahetses Wembanyama mängujärgsel pressikonverentsil. „Ma usun, et ka mina ise oleks saanud teha rohkem, et aidata oma tiimil see mäng võita. Peame jätkama õppimist. Umbes kolm veerandaega ei näidanud me oma parimat mängu. Kuid neljandal veerandajal olime tõeliselt domineerivad. See näitab meeskonna iseloomu. Mis puudutab minu esitust, siis on normaalne saada iga mänguga paremaks. Mu esimene mäng oli kaks päeva tagasi.“