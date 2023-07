Minister lubab lukustatud koolistaadionid lahti keerata. Sukles: see pole mitte õige, vaid ainuõige asi!

Kallas nentis neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et tema poole on mitmel korral pöördutud murega: kõik koolide juures asuvad spordirajatised pole lastele kättesaadavad – need on lukus ning lapsed ei saa korv- või jalgpalliplatsi kasutada. Või isegi kui staadion ei ole lukus, on tulnud ette juhtumeid, kus lapsi on pallimängu ajal platsilt minema aetud.