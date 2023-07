Pealtvaatajad on toredad, kuni nad ohtlikuks muutuvad. Taaramäe: „Sellest pole palju räägitud, aga tegelikult kaasneb Tour de France'iga väga palju varbaluumurde.“

Omal moel raputasid rattamaailmat kõvasti mõlemad katkestamised. Enam räägiti mõistagi Prantsusmaa velotuuril karjääri jooksul 34 etappi võitnud Mark Cavendishist, kel oli käsil tema viimane suurtuur. Rekordilist 35. võitu seega ei tulnud ja nii lõpetab ta karjääri legendaarse Eddy Merckxiga samal pulgal.

Teisalt tekitas aga kõvasti kõneainet ka 27aastase belglase Steff Crasi katkestamine, mille põhjustas sõitjatele liiga lähedale astunud pealtvaataja. „Kui pealtvaataja on üle meetri tee peal ja ei lahku sealt ka pelotoni saabudes, siis jäägu ta pigem koju. Sa ei austa rattureid. Loodan, et tunned ennast süüdi, sest mina pidin Touri pooleli jätma!“ lajatas TotalEnergies'i rattur Twitteris.

Nii Vueltal kui Giro d'Italial etappe võitnud Rein Taaramäe tunnistas Õhtulehele, et pealtvaatajad teevad sageli ratturite elu põrguks. Kuigi telepildis võib jääda mulje, et probleem on kõige suurem tõusude peal, siis tegelikult on asjad vastupidi - kiiruse tõttu on asjad palju hullemad just tasasel maal.

Rattasport muutubki aina ohtlikumaks