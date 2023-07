Flora homse vastase tippu tõusmisele eelnes põrgu, peredraama ja pankrotioht

Rakowi tõus on olnud hüperkiire ja -võimas. Hooajaks 2019/20 naaseti enam kui kahe kümnendi pikkuse eemaloleku järel Poola kõrgliigasse. Tuldi ja hakati kohe tegema: viimase kolme aastaga on võidetud kodune meistritiitel, kaks hõbedat, kaks karikat ja kaks superkarikat. Sõnaga: tegemist on raudkindlalt Poola parima klubiga.