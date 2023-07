Võidukas Verstappen tunneb Briti GP-l tekkinud olukorra pärast muret: vaatame selle kindlasti üle

Ta lisas, et peab selle meeskonnaga üle vaatama. „Meie start oli kohutav, seega peame jõudma selgusele, mis selle oli selle põhjuseks. McLareni sõitjad, eriti Lando, olid väga kiired. Mul kulus mitu ringi, et neist mööduda. Ühel hetkel suutsin vahet vähendada ning sealt alates tundus, et kõik on jälle hästi. Olen muidugi väga õnnelik, et suutsin taas võita. Meeskonnale oli see 11. järjestikuseks võiduks, mis on päris imeline. Aga see ei tulnud täna kergelt.“