USKUMATU! Agyiri skooris taas oma väljakupoolelt: „Kui kunagi ei proovi, siis ei saa ka midagi sellist juhtuda.“

Iluvärava lõi Agyiri kümnendal minutil. Ta sai pärast vaheltlõiget palli vasakule äärele, lükkas selle puutega omale ette, heitis pilgu vastaste värava suunas ega kõhelnud, saates nahkkera umbes 70 meetrilt vasaku jalaga teele. See põrkas enne väravasse jõudmist korraks veel maha, kuid karistusalast välja tulnud Kalju puurilukul Henri Pergil polnud tõrjumiseks enam vähimatki võimalust.

30. minutil jäid nõmmekad platsile vähemusse, kui Vladimir Avilov tõmbas trahvikastis siruli Mollo Bessala ning sai selle eest teise kollase kaardi. Agyiri lõi penalti kindlalt sisse ning duubeldas Levadia eduseisu.

36. minutil sai Ghana imemees kirja kübaratriki, kui võttis karistusalas palli esmalt omaks ning saatis selle siis õhust tagumise posti juurde.

Teisel poolajal oli mängupilt aga sootuks erinev. Paremad võimalused olid hoopis kümnekesi mänginud Kaljul ning 74. minutil teenisid ka nemad penalti, kuid Levadia puurilukul Karl Andre Vallneril õnnestus Andre Sherman Fortune II löök tõrjuda.

ETV 2 otse-eetris uuriti pärast kohtumist Agyirilt, kes valiti loomulikult ka mängu parimaks, kas nüüd võib temalt oodata iga aasta tabamusi oma väljakupoolelt. „Kui mul tekib võimalus, siis tihedamini,“ vastas Agyiri. „Mängides vaatan, kas värvavahid on tulnud välja. Kui võimalik, siis üritan midagi teha. Kui kunagi ei proovi, siis ei saa ka midagi sellist juhtuda.“

Levadia väravavahtide treener Ain Tammus tunnistas, et ta on meeskonna esituses teisel poolajal väga pettunud. „Tunnustan Kaljut: nendelt väga okei mäng vähemuses. Posiitivne on see, et saime kolm punkti ja lõime esimesel poolajal kolm väravat. Teine poolaeg oli nagu halb seriaal, kus tahaks teleka kinni panna. Järgmine mäng on euromäng, mõtlemisainet jagub.“

Tammus lisas, et avapoolajal saavutatud suur edu ei andnud neile põhjust teist poolaega kergemalt võtta. „Kui niimoodi mõelda, siis pole Euroopas midagi teha. Mina ootasin ja eeldasin, et pannakse veel hea tempo peale. Eks peame põhjuste üle arutama, aga kolm punkti on kolm punkti.“