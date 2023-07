74aastane korvpalliprofessor teenis NBA ajaloo kopsakaima treenerilepingu

Tegemist on kõige kopsakama kontrahtiga, mis NBAs kunagi mõne treeneriga on sõlmitud. Sellega trumpas Popovich üle Monty Williamsi, kes lõi hiljuti kuueks aastaks käed Detroit Pistonsiga. Tema lepingu väärtuseks on 78,5 miljonit dollarit ehk 71,5 miljonit eurot.

Lisaks treeneritööle on Popovich Spursis ametis ka klubi korvpallitehingute presidendina ning ESPNi portaali andmetel on uus leping selline, et kui vanameister ei peakski kõik need aastad peatreeneritööd tegema, siis oma 80 miljonit dollarit saab ta igal juhul kätte.

Popovich sai Spursi (esiti küll ajutiseks) peatreeneriks juba 1996. aastal ning tema käe all on meeskond kroonitud viiekordseks NBA meistriks. Tõsi, viimane triumf pärineb hooajast 2013/2014 ning seejärel on tiim vajunud vaikselt liiga tagumisse otsa. Lausa nii tagumisse, et tänavuseks draft'iks saadi endale loosiga õigus avavalikuks ning mõistagi toodi tiimi Prantsusmaa supertalent Victor Wembanyama. Lisaks NBA tiitlitele juhendas Popovich USA meeste koondise Tokyos olümpiavõitjaks.

Ehkki Spurs võitis eelmisel NBA põhihooajal 82 mängust vaid 20, kinnitas Popovich pärast draft'i, et nautis seda hooaega täiel rinnal.