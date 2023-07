Vanameister Raja medalisõitu pääsemisest: saime taaskord piire nihutada

„Juba stardist saime rivaalidega võrdselt minema ja tuhande meetri märgis panime gaasi juurdegi,“ rõõmustas noor pärnakas, kelle jaoks on tippliigas käimas teine hooaeg.

„Sõidupilt valmistas rõõmu: tehniliselt tulime hästi toime, seejuures väärib märkimist, et võrreldes varasemaga oleme suutnud kõrgema tempoga liikuda,“ ütles Poolak, kelle arvates kaks-kolm lisatõmmet minutis on kõva sõna.

„Saime taaskord piire nihutada ja meeskonnana finišini pingutada,“ rõõmustas Pärnu spordimees, lisades, et on tõeliselt õnnelik, et võttis vastu väljakutse selgi hooajal tippspordis jätkata.