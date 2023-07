David de Gea kuulutas oma tosin aastat kestnud seikluse Manchester Unitedis lõppenuks

545 kohtumist ja 190 nullimängu – hispaanlasest väravavaht David de Gea võis Manchester Unitedis maha saada nii mõnegi piinliku prohmakaga, kuid fakt on see, et koguni 12 aastat Punaseid Kuradeid esindanud puurilukk jääb Unitedi fännide folkloori ikkagi positiivse kangelasena. Nüüd on 32aastane de Gea andnud teada, et tema aeg Unitedis on ümber saanud.