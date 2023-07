Euromänguks valmistuv Trans sai Pärnult korraliku keretäie

Uue nädala neljapäeval ootab Transi ees Euroopa Konverentsiliiga eelringi esimene mäng, kui võõrsil minnakse vastamisi Jerevani Pjunikuga. Trans läheb sinna seisust, kus koduses liigas ollakse kaotatud järjepanu kolm matši ja seda väravate vahega 0 : 10. Liigas ollakse 20 vooru järel 19 punktiga kaheksandal kohal, samal ajal kui Vaprusel on koos 29 silma, mis annab neile kolmanda positsiooni.

„Vaprus lõi väravaid ja seda olukordadest, kus meie ise olime ka osalised. Nii see on,“ laiutas Transi peatreener Sergei Terehhov kohtumise järel Soccernet.ee otseülekandes intervjuud andes käsi. „Eks teisel poolajal lootsime, et kui Pärnu suutis poolajaga kaks väravat lüüa, siis suudame meie ka, aga läks vastupidi.“

Hooaja viienda värava löönud Vapruse ründaja Kevin Kauber ütles Soccernet.ee otse-eetris, et neile tõi võidu hea keskendumine ja tahe. „See oli korralik töövõit,“ rõõmustas Kauber.

„Kaks kiiret väravat andsid enesekindlust ja sealt oli hea edasi minna,“ lisas ta. „Teisel poolajal oli peamine see, et eufooriasse ei satuks, vaid et mängiks edasi nagu esimesel poolajal mängisime ja jätkaks oma tööd.“