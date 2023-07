VIDEO | Wembanyama loopis oma debüütmängus telliseid: ma ei saanud päris täpselt aru, mida platsi peal tegin

„See oli väga eriline hetk,“ lausus Wembanyama mängujärgsel pressikonverentsil – ka pressiruum oli ajakirjanikke puupüsti täis – oma debüüdi kohta. „Seda särki oli esimest korda tõepoolest väga eriline kanda. See on suur au.“

Just õppimist ning ka füüsilise vormi parandamist pidas Wembanyama oma lähima aja suurimateks väljakutseteks. Ta möönis, et koostöö mängujuhiga võiks olla parem ja selles vallas peaks ta mänguliselt kõige enam juurde panema.

„Füüsist tuleb veel ka kõvasti järele aidata,“ jätkas 2.26 pikk mängumees, keda kasutati Hornetsi vastu nii keskmängija kui ka suure ääre positsioonil. „Seda eriti meie mängustiili tõttu, sest me jookseme väga palju. See on tõesti kurnav. Kui mind täna välja võeti, olin alati väsinud ja kurnatud. Nii et siin on veel kõvastui treenimist.“