HÄSTI! Uut tutvust sobitav neljapaat pääses Luzerni MK-etapil medalisõitu

Šveitsi sõudemekas peetavat MK-sarja finaaletappi nimetatakse ka väikeseks MMiks. Just siin antakse viimane (võistlus)lihv enne septembri alguses Belgradis peetavat aasta tähtsaimat võistlust ja puudujaid on sestap vähe. Eesti neljapaadile tähendab see ühtlasi tänavust esimest ühist kondiproovi.