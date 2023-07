Flora ja Paide jätsid väravad löömata. „Mõlemad meeskonnad saavad rahuliku südamega minna euromängudele.“

Kohtumise alguses avanes mõlemal meeskonnal häid võimalusi. Rauno Alliku sai väravaesiselt löögile, ent kodumeeskonna puurilukk Ebrima Jarju suutis teha tõrje ja palli üle otsajoone lükata. Pisut hiljem virutas umbes 25 meetrilt väravale Dehninio Muringen, kuid Evert Grünvald suutis Flora puuri siiski puhtana hoida.

Avapoolaja lõpus proovis Dominique Simon õnne 40 meetrilt, ent Paide poolakaitsja ilus sooritus põrkas latist tagasi väljakule. Teine poolaeg oli kinnisem, kuid külalismeeskond oli üritavamaks pooleks. 51. minutil määrati neile ka penalti, kuid pärast videoabikohtuniku ehk VARiga olukorra üle vaatamist tühistati otsus – Flora ründaja Henrik Ojamaa oli hoopis Simonile teinud vea, mitte vastupidi. Üleminutitel tabas Ojamaa veel latti, väravaarvet lõpuks ei suudetudki avada.

Flora poolkaitsja Vladislav Kreida ütles matši järel portaali Soccernet.ee otseülekandes, et tahtnuks võita, kuid pole samas viigipunkti üle väga pettunud. „Esimesel poolajal oli mäng suhteliselt võrdne. Teisel poolajal olid meil natuke paremad võimalused ja muidugi tahtsime võita. Tunne on selline, et kaotasime täna kaks punkti, aga see oli ikkagi väga võitluslik ja võrdne mäng,“ lausus ta.

Kreida sekkus täna pingilt 62. minutil. Alles äsja Iirimaa meistriliiga klubist St. Patrick's Athletic FC lahkunud ja Floraga taasliitunud poolkaitsja sõnul on Eesti kõrgliigas vahepeal tase tõusnud. „Üldse pole aru saada, et esimesel kohal oleva meeskond mängib tabeli seitsmendaga,“ tõdes ta.

Paide kapten Andre Frolovi sõnul oli viik täna õiglane tulemus. „Mõlemad meeskonnad jätsid väljakule väga palju ja lõpus oli mõlemal tiimil võimalusi mäng enda kasuks pöörata. Üleminekutel olid meil head variandid, aga šansse oli ka Floral. Muidugi oleks tahtnud võita, aga pettunud ei ole. Arvan, et mõlemad meeskonnad saavad minna rahuliku südamega euromängudele,“ võttis ta kohtumise kokku.

Floral on tabeliliidrina kirjas 20 mängust 47 punkti. Paide tõusis kuuendaks, neil on koos 22 silma. Mullune pronksimeeskond on tänavu 20 matšiga löönud ainult 16 väravat. „See on sel aastal olnud meie suurim probleem. Flora on Eestis kõige raskem meeskond, kellele väravaid lüüa, aga oleme ka teiste vastu olnud hädas. Teeme sellega kõvasti tööd. Eks asjad võtavad aega, usume oma töösse ja küll need väravad tulevad,“ tõdes Frolov.

Järgmisel nädalavahetusel mängivad mõlemad meeskonnad eurosarjas. Flora kohtub meistrite liiga eelringis Czestochowa Rakowiga, esimene matš peetakse teisipäeval Poolas. Paide läheb kolmapäeval konverentsiliiga esimeses eelringis võõrsil vastamisi Fääri Saarte klubi B36 Torshavniga.