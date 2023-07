Ksenija Grabova – laulupeo dirigent, kes hoiab enda nimel kolmekordset Eesti meistritiitlit sportlikus vabavõitluses

Kes võiks arvata, et üks möödunud pühapäeval noorte laulupeol üles astunud dirigentidest on ühtlasi edukas sportlik vabavõitleja, kelle nimel on Euroopa pronks ja kolmekordne Eesti meistritiitel? Raplamaalt Kohilast pärit Ksenija Grabova elus on aga just need kaks pealtnäha erinevat valdkonda omavahel põimunud ning lausa täiustavad teineteist. Kui palju tuleb tal iga päev veeta tunde MMA puuris ja kui palju noodikirja taga?