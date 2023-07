Kas dopinguolümpial puruneksid kõik maailmarekordid? “Väga triviaalne ja rumal arusaam.”

Kui kaugele nihkuksid inimvõimete piirid, kui poleks enam dopingureeglid? Selliselt mõttelt on tabanud end Austraalia ärimees Aron D'Souza, kes on tulnud välja plaaniga korraldada olümpiamängude laadset võistlust, kus ükski sooritusvõimet parandav aine pole keelatud. Üritus kannaks nime Enhanced Games ehk eesti keeles täiustatud mängud ning tegu olevat täiesti tõsise projektiga. Ent kui tutvustasime selle eestvedaja ideid ja seisukohti Tallinna ülikooli spordibioloogia professorile Kristjan Pordile, puhkes too mitmel korral naerma.