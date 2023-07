Maik Kalev Kotsari „toitja“ ja suur sõber lahkub Baskoniast

Kotsari ja Thompsoni koostööd oli mullusel hooajal lausa lust vaadata. Ameeriklasest taga- ja eestlasest keskmängija mõistsid teineteist kui nipsust. See klapp oli üks olulisemaid tegureid, mis aitas Baskonia Euroliigas play-offi lävele ja koduses Hispaania liigas põhiturniiri teiseks meeskonnaks.

„Ütlen ausalt: see, kuidas me platsiväliselt Dariusega suhtleme, erinevaid mänguolukordi lahkame ja üksteist lennult mõistame, on vähemalt minu jaoks täiesti harukordne,“ lausus Kotsar kevadel Õhtulehele antud intervjuus.

„Analüüsime pidevalt koos. Igas trennis. Olgu see siis mingi kate kattest olukord või liikumine, millega vastast üllatada. Meie jaoks on need justkui matemaatika võrrandid, millele otsime koos lahendusi ja mõlemad väga naudime seda. Iga mäng pakub kasvõi väikese detaili, millega tema teeb mind paremaks mängijaks ja mina omakorda teda.“

Uuel hooajal peab aga Kotsar leidma endale uue söödumasina, sest Thompson siirdub Istanbuli Anadolu Efesi ridadesse.

Kui veel mõne aja eest seostati Thompsoni teise Istanbuli tippklubi Fenerbahcega (Efesi tulise rivaali radalil on olnud ka Kotsar) ning tema allkirja ihkasid teisedki Euroopa hiiud, siis värskete teadete kohaselt saabub Efesist lahkunud Vasilije Micicit asendama just 28aastane Thompson.

Baskonia teenib valurahana 600 000 eurot. Tänavusel MMil tugevdab Thompson kinnitamata andmetel aga Itaalia koondist, kuhu kuulub ka tema asendaja Baskonias, Bologna Virtusest hangitud Nico Mannion.

Baskoniast oli olulisi lahkujaid veelgi. Suure tõenäosusega ei jätka Baskimaal samuti suurepärase hooaja teinud leedulane Rokas Giedraitis. Tema asemele on palgatud kreeklane Nikos Rogkavopoulos.