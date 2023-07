ÜLEMINEK SOOLAS! Eesti koondise ründaja jätab ebaõnnestunud Poola aja selja taha ja siirdub uude liigasse

Esimesena tõi info lagedale meczyki.pl portaali spordireporter Tomasz Włodarczyk. Õhtulehele teadaolevalt vastab poolakate info tõele ja klubid ja mängija on tõesti kokkuleppele lähedal. Seda vaatamata tõsiasjale, et Sappinenil on Piastiga veel kaks aastat lepingut järel, ja kuivõrd tegu oleks väljaostu, mitte laenuga, tuleb Hapoelil tema eest ka raha maksta.

Hiljuti sõnas Sappineni agent Harri Ojamaa Soccernet.ee-le, et tegu on mängija karjääris väga tähtsa ülemnekuga. „Võtame asja rahulikult ja tahame leida võimalikult hea variandi. Kõige tähtsam on meie jaoks praegu see, et uus klubi saaks aru, millised on Rauno parimad omadused ja kuidas neid kõige efektiivsemalt ära kasutada. Eesti A-koondises on Raunol viimase 26 mänguga 10 väravat ja samal ajal Poola kõrgliigas on tal 33 mänguga 4 väravat.

Arvan, et kõik, kes Eesti koondise mänge vaatavad, teavad, et lüüa Eesti koondise eest väravaid koondiste nagu Tšehhi, Austria, Soome, Aserbaidžaan, Põhja-Makedoonia jne vastu peaks olema raskem, kui skoorida Poola kõrgliiga 5. klubi eest. Arvan, et see statistika näitab seda, et Eesti koondise treenerid oskavad Raunot ja tema omadusi ära kasutada.“

2022. aasta jaanuaris Poola siirdunud ründaja lõi Piasti eest 22 mänguga ainult ühe värava. Väga palju paremaks ei läinud ka tänavu jaanuaris, kui mees laenati Stal Mielecisse. Seal pani FC Flora kasvandik 14 kohtumisega võrgu sahisema kolmel korral. Kui Floras ja Eesti koondise eest on Sappinen paugutanud mehiselt, siis välismaal pole seni korralikult õnnestunud kanda kinnitada. Kõikide klubide eest - lisaks Poola meeskondadele ka Domžale (Sloveenia), Beerschot (Belgia) ja Den Bosch (Holland) - on tulnud 81 kohtumisega üksnes 12 väravat.