Jefimova võitis juunioride EMil kulla kõrvale hõbeda

16aastane Jefimova on sel distantsil tiitlikaitsja. Eesti koondise peatreener Toni Meijel ütles kolmapäeval Õhtulehele, et konkurents on tänavu juunioride EMil tugev. „On mitmeid tugevaid ujujaid, kelle vastu tuleb pingutada, et uuesti kolm kulda võita,“ sõnas ta.