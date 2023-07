Vähem kui kolm kuud tagasi emaks saanud Shaunae Miller-Uibo naasis võistlustulle seitsmevõistluses!

Kui tõkkejooksus polnud 29aastasel bahamalannal varem tulemust kirjas, siis kõrgushüppes on tema isiklikuks tippmargiks 1.70 (2018. aastal saavutatud). Kuulitõukes parandas Miller-Uibo oma rekordit 13 sentimeetriga ning 200 m distantsil on tema parim tulemus nii vägev kui 21,74, mille jooksis 2019. aastal.

Bahama meistrivõistlustel osaleb ta seitsmevõistluses koos oma kümme aastat noorema õe Shaunece Milleriga, kellel on avapäeva järel koos 2724 punkti (15,29; 1.63; 7.69; 26,31).

Nädal aega varem avaldati olümpiamängude kodulehel intervjuu Miller-Uiboga, kes vihjas, et võib hakata nüüd keskenduma mitmevõistlusele. 400 meetri jooksuga tegi ta lõpparve. „Sellega on kõik,“ kinnitas Miller-Uibo veel kord. „Olen ülimalt rahul kõige üle, mis sel alal saavutasin, ja enda üle väga uhke. See oli pikk teekond ning saavutasime lõpuks kõik,“ sõnas mullu Orgeoni MMil 400 m jooksu maailmameistriks tulnud sportlane.