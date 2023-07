ARVUSTUS | Viimane fantaasia, mis võib nutta. „Final Fantasy XVI“ on imeline elamus, AGA...

Veidral kombel on „Final Fantasy XVI“ suutnud teha midagi üllatavat - olla lapselik ja naiivne. Jah, karakterid ropendavad ning pidevalt antakse märku seksuaalsusest ja ihadest, samal ajal on narratiiv selle ümber seni kõige lapsikum. Isegi „World of Final Fantasy“ ja „Kingdom Hearts“ seeria lood on küpsemad kui see soperdis. Kõikidest asjadest, mis võis valesti minna, see ei olnud kindlasti minu nimekirjas. Olgu Final Fantasy mängud mis tahes, siis lugu selle raami sees on alati lummav. Julge ja küpse. Traagiline ja tõeliselt fantaasiarikas seiklus. „Final Fantasy XVI“ on äärmiselt eepiline elamus, sest graafiliselt laitmatu ja orkestri muusika teevad sellest hea meelelahutuse, kuid lugu on uskumatult lapsik. Isegi nõrk. Ja see on suur pettumus.

Kaua toimunud muutuse viimane samm

Jätame nüüd graafika ja muusika kõrvale, sest siin pole muud teha kui ainult kiita ja kiita. Tõeliselt eepiline orkester koos kooriga ja iga lugu erinev. Osad väidavad, et mängus on lausa üle kahesaja erineva muusikapala ning see on täiesti usutav. Ligi 50 tundi kestev mäng on uskumatult võimas elamus, seega julgen soovitada igale rollimängu austajale. Siin on siiski üks suur ja oluline AGA. Täpselt samasugune kriitika nagu mul oli mängule „Final Fantasy XV“ - see ei ole Final Fantasy, vaid midagi muud. Antud juhul saan öelda, et „Forspoken“ on rohkem Final Fantasy kui FF16, sest see meenutab rohkem ühte minu lemmikut videomängu „Devil May Cry 5“, kus jooksed mööda kitsaid koridore ja klõpsid nuppe. DMC5 on stiilipuhas nauding, siis FF16 on tüütu ja tundub vale.

„Final Fantasy XVI“ (2023). Foto : Pressimaterjal

Final Fantasy hakkas vormi muutma tegelikult juba kaua aega tagasi. Viimane „klassikaline“ Jaapani rollimäng oli „Final Fantasy X“. Sealt edasi on tegelikult olnud selge plaan astuda eemale korrapõhisest valemist. Olla rohkem interaktiivsem. FF11 oli MMO nagu ka FF14, siis „Final Fantasy 12“ oli esimene reaalajas nuppude vajutamine. „Final Fantasy 13“ triloogia on kõik erinevad, kus 13-3 on just enim nagu FF15 ja FF16 - jooksed ringi ja klõpsid ühte nuppu. Järjest liigume eemale sügavast mängust kergema ja lihtsama poole. On kadunud ajad, kus „Final Fantasy“ oli tõeliselt väljakutsuv rollimäng. Täna on see seda ainult nimes ja vahel ka narratiivis.

Mis juhtus elementidega? Kus on staatust muutev maagia?

„God of War“ on rohkem JRPG kui seda on „Final Fantasy 16“. Jah, tänaseks oleme liikunud žanrist nii kaugele, et žanripuhtast korrapõhisest rollimängust on alles mitte midagi. Moodne žanr on hack'n'slash rollimänguliste elementidega ning kui osad mõtlevad, et mis vahet sellel on, siis fännidel on seda valus vaadata. Enam ei ole mängus elementidega mingit pistmist, isegi kui terve narratiiv on selle ümber ehitatud. Meie peategelane isegi ütleb „Ma olen tuli“, kuid saab tulega haiget. Isegi klassikalised tulepallid Bombid ei ole enam tulele immuunsed. Elementidega mängimine oli oluline osa Final Fantasy maailmast.