Kontaveit: ma ei tunne praegu pettumust, võitsin just oma matši

Kuigi Kontaveidi võidus polnud suurt kahtlust, siis ütles meie parim tennisist ise, et avaring ja viimased paar päeva ei möödunud sugugi kergelt. „Olen ülirahul, et suutsin võita. See matš oli meile mõlemale väga raske. Ühelgi mängijal poleks kerge kaks päeva oodata. Kuid vihma tõttu ei saa me midagi parata,“ selgitas ta pressikonverentsil naeratades. „Olen väga õnnelik, et olin täna võimeline võitlema.“