Mait Patrail: „Olen teadmatuses, aga kindlasti ei loobu! Seni pühendun perele ja treeneripaberite tegemisele.“

End koos perega Saksamaal mõnusalt sisse seadnud Patrail on mitmes mõttes teelahkmel. Kus karjääri jätkata? Kus edasine elu sisse seada? Need küsimused on päevakorral, aga Patrail rõhutab korduvalt, et ei taha otsuse langetamisega kiirustada.