LÕPUTU VIHM! Anett Kontaveidi karjääri viimase turniiri algus lükkub juba kolmandat päeva järjest edasi

Maailma edetabelis 82. kohal paiknev Kontaveit kohtub Wimbledoni turniiri avaringis itaallanna Lucrezia Stefaniniga (WTA 111.). Emalt määrati see duell esmaspäeva 15. väljaku viimaseks matšiks, aga kuivõrd Londonis mängud vahepeal poolteist tundi seisid, lükati kohtumine edasi teisipäeva peale.

Tänaseks kavandati Kontaveidi ja Stefanini lahing taas kuuendale väljakule, aga nüüd päeva esimeseks matšiks. Ka hommikune ilmateade andis lootust, et Eesti aja järgi kell 13 on viimaks võimalik pall mängu panna.

Ent Londoni ilm ei allu loogikale ega lootusele: All England Lawn Tennis Clubis sajab endiselt ning väljakud on kaetud kaitsekilega. Ehkki ekraanidel särab veel mõnda aega tagasi tulikiri „mängud ei alga enne kella 13.30“, reedab pilk taevasse, et sel ajal pole mängude algust kindlasti oodata.