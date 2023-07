Janar Talts: teeme kõik selleks, et Tartu oleks järgmisel aastal Eesti meister!

Kolm aastat tagasi lõi Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi (TÜASK) käed Atria Eestiga ning Taaralinna korvpalli esindusmeeskond sai endale liignimeks Maks & Moorits. Kui kokkulepe välja kuulutati, andis TÜASK mõista, et koostöö toiduainekontserniga võiks ideaalses maailmas päädida Eesti meistritiitliga aastal 2024, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinnaks. Tartu ülikooli korvpalli spordidirektor Janar Talts kinnitab, et see eesmärk on neil jätkuvalt silmade ees ja selle nimel tehakse kogu hingest ka tööd.