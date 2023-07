„MOTOORNE RAHUTUS“ | Austria Grand Prix 2023: mismoodi siis ikkagi panna sõitjad rajapiiride vahel püsima? Või kas üldse?

Austria GP toimumiskoht Red Bull Ring on iseloomult selline, mis võimaldab ka vormel-1 autodel üksteisest mööduda ja seetõttu kujunevad sealsed võistlused tavaliselt keskmisest põnevamateks. Kuna Austrias sõideti ka sprint, oli põnevust tavalisega võrreldes lausa topelt isegi vaatamata Max Verstappeni peadpööritavale ülekaalule. Rajal toimunule lisaks pakkus ohtrasti kõneainet rajapiiridest sõna otseses mõttes väljapoole jäänu, sest ainuüksi pühapäevase GP-võistluse 71 ringi jooksul olevat žürii kontrollinud 1200 potentsiaalset piiririkkumist. Karistusi jagati nii palju, et võistlusest kujunes lõppkokkuvõttes paras farss. Aga miks nii läks? Kes on süüdi? Ja kuidas sellest punnseisust välja pääseda?

