„TÕELISED VÕITJAD“ | Parapurjetamine on lihtne ja äge! Saatejuhi debüüdi teeb olümpiaujuja Matz Topkin

Külli Haav: Et ta on olnud, eks ju, et aga nüüd siis nii-öelda kukkus välja, onju, et noh, tõenäoliselt see on nagu meediakajastused ja sellised nagu probleemid. Me tegime ka väga tugeva kampaania, et ta saaks tagasi. Aga Los Angelese mängudele 2028, et see oli tõesti see nagu kõikide osavõtjate sõitjate omapoolne panus on ju nii, et kõik hashtagesid ja sul olid paadid, millel oli kirjas, et „Back the bid“ ja, ja „Set to LA“ onju, et nagu see oli väga suur globaalne kampaania. Reuters isegi kajastas seda. Ja-ja kui, kui nagu võrdne nagu purjetamine tegelikult on, et sul ei ole nagu puude liigist või raskusastmest vaid kõikide jaoks on nagu see võimalik täpselt samadel alustel, et on seal selline puhumise ja hingamisega roolimine, isegi täiesti nagu liikumatud inimesed saavad-saavad sõita. Et sellest jah, see on nagu-nagu mõnes mõttes tegelikult nagu arusaamatu ja suur nagu pettumus olnud ja väga nagu noh, siis on väga raske nagu üle saada, nii nagu noh, võib olla emotsionaalselt kui ka nagu materiaalselt, onju, et kõik need toed ja need, et noh, kohe ju vähenevad, eks ju, kui sul ei ole olümpiaala. Et nüüd on nagu palju kallimad kõik võistlused nagu teha, et kui isegi seda lootust pole praegu õhus, onju, et paljud on nagu üsna südantlõhestavaid lugusid ikkagi tean, kuidas nagu inimestel on-on mõned, et seal Lõuna-Aafrikas või, või Lõuna-Ameerikas on ju, et kuidas nagu raske on, raske on nagu hakkama saada, kui seda olümpia vau-efekti nagu ei ole, aga samas noh, ma tean, et kui pühendunult tegelikult on kõik need nagu meie osapooled, onju teamid ja kuidas me selle kampaania püstitasime mitte millestki, onju, et nagu, et see on kohutavalt suur entusiasmi baasil ja samas ta nagu tehniliselt nagu kallis ala on ju meie võistlused on ka kümme päeva näiteks, võib-olla kolme sõiduga ja niimoodi et ja paadid ise ja siis need turvakaatrid treeneritega kõrval ja võistlusametnikud seal kõik vee peal, onju. Et selles mõttes jah, et taga nagu noh, praegu mõtlen, et mingit sellist asja nagu vähem inimesi tahaks purjetada, seda ei ole, pigem on see.