Kontaveidi karjääri viimase turniiri avalöök lükkus edasi

Maailma edetabelis 82. kohal paiknev Kontaveit kohtub Wimbledoni turniiri avaringis Lucrezia Stefaniniga (WTA 111.). See duell määrati 15. väljaku viimaseks, aga kuivõrd Londonis mängud vahepeal poolteist tundi seisid, siis lükkus matš teisipäevaks. See peetakse kuuenda väljaku teise mänguna. Esimesena tulevad seal kell 13.00 väljakule Marcos Giron ja Hugo Dellien.

Enne viimast turniiri rääkis Kontaveit inewsi reporterile oma karjääri lõpust. „Olen sellega suutnud rahu teha. Praegu suhtun ma karjääri lõppu stoiliselt, aga oli periood, kus iga kord sellest juttu tehes tuli mul pisar silma,“ meenutas tennisist. „Ma usun, et kui minu viimane mäng on läbi, siis on mul väga raske rahu säilitada.“

31aastane Suurbritannia tennisist Heather Watson on Kontaveidiga kuuel korral madistanud ja neljal korral lahkus duellist võitjana just eestlanna. Watson tunnistas sama portaali vahendusel, et tal on Kontaveidi areenilt lahkumise tõttu mõistagi kurb meel, aga ehk pole see siiski veel kõige lõpp.