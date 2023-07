VABAMÄE KOMMENTAAR | Kui turvalisus on autovõidusõidus esmatähtis, ei tohiks vihmasajus üldse võistelda. Ja mis saab Spa rajast?

Red Bull Ringil peetud võistlusest kujunes Red Bulli tiimi ja eeskätt Max Verstappeni katkematu triumfimarsi järjekordne vaatus. Kui David Coulthard küsis Verstappenilt võistlusjärgses intervjuus, kas MMi liider mõtleb juba kolmandale MM-tiitlile, oli vastus kindel ei. Võib muidugi ironiseerida, et mida siin mõelda, tuleb lihtsalt tegutseda. Verstappen on üheksast senipeetud GPst võitnud seitse ja ükski märk ei näita, et (potentsiaalsed) konkurendid lähemale jõuaksid, ehkki autodele lisatakse uuendusi süle ja seljaga. Spielbergis saavutas Verstappen oma karjääri 42. võidu ja möödus sellega Ayrton Sennast. Järgmised sihid on Alain Prosti 51 ja Sebastian Vetteli 53 võitu. Paistab täiesti reaalne, et Prostile jõuab Verstappen juba tänavu järele – see on parim iseloomustus hetkel valitsevale jõudude vahekorrale.