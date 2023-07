Värvirünnakutest enese väravaposti külge aheldamiseni: kliimaaktivistid külvavad spordivõistlustel üha sagedamini segadust

Nii on Briti saartel toimunud võistlusi asunud kimbutama seltskond, kel nimeks Just Stop Oil ehk maakeeli siis umbes Aitab naftast. Kuigi Suurbritannias on pikad kogemused seoses spordiplatsidele silkavate ulakate enesepaljastajatega, on Just Stop Oil’i aktivistid ometi suutnud turvatöötajad üle kavaldada ja esitanud oma agendat näiteks Inglismaa ja Austraalia vahelisel kriketimatšil (The Ashes), Inglismaa ragbiliiga finaalis, naiste jalgpalli-EMil ja snuukri-MMil. Nagu kirjutatakse nende tegevust lahanud upday.com portaalis: just see, kui korrapäraselt liikumine spordivõistlusi väisab, on midagi täiesti uut. Varem on taoliste aktivistide aktsioonid jäänud ikkagi ühekordseks enese näitamiseks.