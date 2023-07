Teemantliigas Rasmus Mägi jooksu nurjanud kliimaaktivistid hakkavad järgmiseks ekskavaatoreid hõivama

Protesters on the track at the #StockholmDL 📹Diamond League via BBC pic.twitter.com/HvoKq0uAQZ

„Selle põhjuseks on uskumatult suurel määral kliimat kahjustav turbakaevandamine Rootsis,“ põhjendas Bergendahl. „Peame midagi ette võtma. Me peame välja minema ja segadust tekitama ning olema nähtavad, et sellele tähelepanu juhtida.“

„Läheme Rootsi turbaväljadele ja lõpetame turbakaevandamise kõikjal Rootsis,“ sõnastas Beergendahl liikumise suure eesmärgi. „Täidame kaevandid. Ronime ekskavaatoritele ja blokeerime need. Paneme turbaväljade väravad kinni, et kahjulik turbakaevandamine ei saaks jätkuda. Põhjus, miks me seda teeme, on see, et meil on poliitikuid, kes suhtuvad kliimakatastroofi täiesti ükskõikselt. Peame võtma asjad enda kätte.“