VIDEO | KUIDAS SEE ON VÕIMALIK?! Turba kaevandamise vastu protesteerinud aktivistid rikkusid teemantliigas Rasmus Mägi jooksu

Protesters on the track at the #StockholmDL 📹Diamond League via BBC pic.twitter.com/HvoKq0uAQZ

„Pean ausalt tunnistama, et see ajab vanduma,“ lausus Warholm jooksu järel Norra rahvusringhäälingule. „Protestida on lubatud mis tahes põhjusel, see on demokraatia ja kõik muu, aga ... See ei ole kindlasti õige viis. Ausalt öeldes olen ma marus. See on lugupidamatu kõigi kuttide suhtes, kes olid tulnud siia head võistlust tegema, ja kõigi suhtes, kes siin on.“