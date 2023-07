Kalevilt tuupi saanud Kalju väravavaht: „Väga s*tt tunne on. Laksust käis mingi asi ära ja me ei mänginud enam."

„Väga raske öelda, mis valesti läks. Väga sitt tunne on, ütlen ausalt,“ ei hakanud Meerits asju ilustama. „Laksust käis mingi asi ära ja me ei mänginud enam. Lõpus Kalev täitsa vääris seda [võitu] – lõpetasime mingi hetk mängimise ära. Ma ei oska öelda, miks. Nii ei saa mängimist lõpetada. See mis juhtus, oli jama.“

„Tahaks siiski uskuda, et see oli tööõnnetus,“ lisas Meerits. „Olime õiges seisus, et kolmas koht enda kätte võtta. Aga rohkem ei oska ma midagi öelda, emotsioonid on nii halvad.“