Verstappen ja Perez lükkasid üksteist rajalt välja, aga hollandlase ülevõim jätkus

Nagu ikka, on Verstappen viimasel ajal kõige haavatavam stardis ja esimestes kurvides. Perez saigi koha pealt paremini minema ja jättis hollandlase korraks teiseks. Järgmises kurvis võttis maailmameister nahaalselt oma koha tagasi ja surus omakorda Pereze rajalt välja. Edasi läks kõik juba nii nagu ikka - 24 ringi järel oli Verstappeni edu Pereze ees lausa 21 sekundit.

„Tegin hea stardi, aga Maxiga oli paras võitlus. Ma arvan, et Max oli päris vihane, et ma teise kurvi minnes teda ei näinud. Kui sain aru, kus ta on, siis jätsin ukse lahti ja andsin talle koha tagasi. Rääkisime asjad selgeks ja seal oli nähtavus päris halb,“ kirjeldas Perez asja enda mätta otsast.

„Esimeses kurvis oli hirmuäratav moment. Loomulikult on päris libe, kui sind murule surutakse, aga suutsin auto üle kontrolli säilitada ja jätkasin võidusõitu. Mu start polnud ideaalne ja rattad käisid koha peal veidi ringi, aga kui esimeseks tõusime, siis teadsime, et kui just uuesti vihma sadama ei hakka, suudame edu hoida,“ rääkis Verstappen.