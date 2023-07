VIDEO | Vapustavas hoos Ingebrigtsen jätkas suurepärase jooksuga võiduseeriat

Ingebrigtsen kärpis ka oma konkurendile Timothy Cheruiyotile kuulunud võistluste rekordist viis sajandikku. Seejuures ütles norralane pärast jooksu, et oli viimased kaks nädalat teinud merepinnast üle 1800 meetri kõrgusel asuvas St. Moritzi linnas kõvasti trenni. „Enesetunne on praegu päris hea, aga tunnen, et jalgades on viimastest nädalatest päris palju treeninguid,“ vahendas Ingebrigtseni sõnu Norra ajaleht Verdens Gang.