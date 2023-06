M-Spordi pealik: Tänak on tiitlivõitluses kindlalt sees

Tänak sai seal mäletatavasti kuuenda koha, vaatamata sellele, et tal purunes kaks rehvi. Teine Ford Puma Rally1 masinaga kihutanud piloot, prantslane Pierre-Louis Loubet Eesti ralliässa järel seitsmendaks. „Pole kahtlustki, et see oli raske safari ralli, loomulikult. Tuleb ainult vaadata erinevaid probleeme, mis sõitjatel tekkisid. Meile oli see töökindluse mõttes õnnestunud etapp. Meil polnud kindlasti nii suuri probleeme kui mõnedel teistel,“ sõnas Millener.

Inglane usub, et Ott Tänakul on sel hooajal võimalik tiitel võita. Kuus etappi enne hooaja lõppu on ta neljandal kohal, jäädes tiitlikaitsjast Kalle Rovanperäst maha 42 silmaga. „Otil purunes varakult rehv ning meie strateegia algusest peale oli selle korral peatuda ja see ära vahetada. Jäime sellele kindlaks ning Ott ja Martin [Järveoja] on kindlalt tiitlivõitluses sees. Ma ei väida, et kõik on ideaalne, kuid olukord on parem kui mulje, mida püütakse sellest jätta. Teame, et meil on vaja tööd teha ning teemegi seda,“ selgitas Millener.