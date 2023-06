Fenomen nimega Wembanyama. „Maakeral elab alla 10 000 inimese, kes on niivõrd suured – ja et üks neist oskab nii hästi korvpalli mängida, on ikka korralik ime.“

Et NBA tänavuse talendikorje avavalikuks saab Victor Wembanyama nimeline noormees, oli tegelikult selge juba enne seda, kui pall ookeanitaguses korvpalli superliigas selja taha jäänud hooajal mängu pandi. Ning kui draft’i loterii andis avavaliku õiguse San Antonio Spursile, võis 19aastane prantslane asuda endale Texase osariigi suurlinna korterit otsima. Kuid kas 226 cm pikkune koljat on tõepoolest tõeline megatalent, või on selle taga siiski ka omajagu haipi?