TEEMANTLIIGA: Pihela säras, Bruus sai kirja hooaja esimese tulemuse

Kui palju on Bruusi alavorm seotud veebruaris treener Mehis Viru ümber puhkenud skandaaliga, võib vaid oletada. Ametlikult ei tohi Mehis, kelle juhendamisel küündis Bruus mullu 1.96 ja MMi seitsmenda kohani, teda treenida, sest kannab tähtajatut keeldu. Paberite järgi on Bruusi treener nüüd Mehise abikaasa Kersti Viru, kuid mitmed üksteisest sõltumatud allikad on Õhtulehele väitnud, et tegelikkus on midagi muud.