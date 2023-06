Mehis Viru jätkab Tartu Kalevi palgal ja juhatuses. Klubi juht väidetavast keelu rikkumisest: Tallinnas teatakse ka seda, mis toimub Kolumbias

Nagu Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe Õhtulehele antud usutluses teatas, siis Eesti on väga väike ja on avalik saladus, et kergejõustikutreener Mehis Viru ei järgi talle määratud juhendamiskeeldu. Sama on Õhtulehele kinnitanud mitu allikat. Tartu Kalevi juht Raido Mägi ütleb, et klubi teada pole Viru reegleid rikkunud.