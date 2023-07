Tormis Laine naudib maailma parima tiimi hüvesid: üksinda kodumäel treenides petsin iseennast

Tähendab, sisu on ses mõttes erinev, et Tormis ei treeni mõne maailma tippkoondisega, vaid alates eelmisest sügisest planeedi parima eratiimi Global Racinguga. „See on ainuke privaattiim mäesuusatamises, mis töötab nagu suurte riikide koondised,“ märkis Tormis.