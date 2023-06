Surmaoru põrgukuumuses jooksnud ultramees: ei kujuta ette, mis saab olla veel raskem kui 32 tundi magamatust, jalgade valu ja kõike muud

Mis tunne on joosta põrgukuumuses, kui pea kohal on kiirgamas kõrvetav päike ning jalgu küpsetab tuline asfalt? Maailma kuumimas paigas, USAs asuvas Surmaorus kilomeetreid mõõtnud Tartu ultrasportlane Rait Ratasepp teab nüüd seda tunnet. „See oli minu senine kõige raskem katsumus, jah,“ möönis mees, kes on näiteks varem läbinud Kanaari saartel 700 km ultrajooksu ja teinud 60 päeval järjest täispika triatloni.