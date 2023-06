Epeenaiskond kaotas EMi veerandfinaalis Itaaliale ja leppis kuuenda kohaga. Lehis: selle matši eest saan tuhaämbri ise kaela valada

Itaallannad rebisid ette juba teisel sessioonil, kui Mara Navarria tegi Lehise vastu viis vastuseta torget ja viis Itaalia 5 : 2 juhtima. Edu aina kasvatades pääsesid vastased juhtima juba kuue torkega 11 : 5 ja 14 : 8 ning meie naistel seekord seda enam tagasi võidelda ei õnnestunud. Kaheksandal sessioonil vähendas Beljajeva korraks vahe kolme torke peale 21 : 24, kuid see oli ka kõik. Viimasel sessioonil üritas Lehis Rossella Fiamingo vastu meeleheitlikult vahet vähendada, ent tulutult ja nii pääses 43 : 32 võiduga poolfinaali Itaalia.

„Julia tegi ilusa esimese matši, siis läksin mina ja asi läks käest ära,“ tunnistas alles aprillis pärast põlvevigastust rajale naasnud Lehis olümpiakomitee pressiteenistusele. „Selle matši eest saan tuhaämbri ise kaela valada. Seal pole midagi teha, Itaalia vastu on vahet kinni püüda väga raske. See on matš, millest tuleb väga-väga palju õppida, sest selliseid asju võistkonnad endale lubada ei saa. See oli kohutav.“