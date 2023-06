Epeenaiskond kaotas EMi veerandfinaalis Itaaliale ja leppis kuuenda kohaga

Itaallannad rebisid ette juba teisel sessioonil, kui Mara Navarria tegi Lehise vastu viis vastuseta torget ja viis Itaalia 5 : 2 juhtima. Edu aina kasvates pääsesid vastased juhtima juba kuue torkega 11 : 5 ja 14 : 8 ning meie naistel seekord seda enam tagasi võidelda ei õnnestunud. Kaheksandal sessioonil vähendas Beljajeva korraks vahe kolme torke peale 21 : 24, kuid see oli ka kõik. Viimasel sessioonil üritas Lehis Rossella Fiamingo vastu meeleheitlikult vahet vähendada, ent tulutult ja nii pääses 43 : 32 võiduga poolfinaali Itaalia.

Viienda-kuuenda koha matšis haaras Eesti Ukraina vastu kiirelt ohjad - juhiti 13 : 10, 19 : 15 ja 24 : 19, aga Julja Beljajeva ja Katrina Lehis mängisid viimase kahe perioodiga edu maha ning lõpuks tuli lisaajal kuldse torkega vastu võtta 31 : 32 kaotus.

Arvestades, et Eesti oli enne turniiri maailma edetabelis kümnendal kohal ja Euroopa riikidest seitsmes, siis said eestlannade olümpialootused paraja põntsu. Euroopast pääsevad olümpiale riigid, mis kuuluvad maailma edetabeli nelja parima sekka, lisaks parim, mis kuulub kohtadele 5.-16. EMiga, kus jagati 1,5kordseid punkte, kasvatavad Eestiga edu nii Prantsusmaa (oli teine), Itaalia (kolmas), Ukraina (viies), Šveits (kaheksas) ja Ungari (üheksas).