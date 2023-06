Läti meistriliiga juht mõlgutab mõtteid Balti liiga taaselustamisest

Koduseid meistrivõistlusi asendav Balti riikide ühine jalgpalliliiga pakuks küll klubidele tugevama konkurentsikeskkonna, kuid selle loomise juures on seni olnud üks suur takistus: UEFA on selgeks teinud, et kui selline ühine liiga loodaks, mängitaks seal välja üksainus komplekt eurokohti, selle asemel et iga riigi kolm-neli paremat klubi suvistele euromängudele (ja sellega kaasnevatele suurtele rahalistele toetustele) pääseksid. Sellise lahendusega ei ole aga mõistagi Balti klubid rahul, sest see vähendaks oluliselt iga riigi jalgpallis ringlevat raha.

Läti Virslīga tegevjuht Maksims Krivuņecs on nüüd taas vana teema üles võtnud ning väitis Leedu portaali 15min.lt-ga rääkides, et on projekti põhjalikult läbi mõelnud ning Hollandi konsultatsioonifirma analüüs on näidanud, et see lahendaks Balti riikide jalgpallis mitmeid murekohti. Näiteks tõi Krivuņecs välja, et „surnud mängude“ osakaal on koduliigades suhteliselt suur – need on kohtumised, mille tulemusest lõppkokkuvõttes midagi olulist ei sõltu. Eestis olevat see suurim: umbes 20 protsenti. Mõistagi on analüüs tehtud eelmise või eelmiste hooaegade põhjal, sest tänavu on vähemalt Eesti Premium liiga olnud väga ettearvamatu.